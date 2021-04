Carpi, 25 aprile al femminile in memoria delle donne della Liberazione

Sono molte, nonostante la pandemia, le iniziative per celebrare il 76° della Liberazione a Carpi: e sono state raggruppate sotto il titolo “Bello ciao! - La Resistenza delle Donne”, perché il Comune, insieme a enti e associazioni coinvolti, ha voluto declinare al femminile gli appuntamenti del 2021, per ricordare il contributo delle Italiane nella lotta al nazi-fascismo. Da qui l'inversione di genere nel titolo dato al programma: un richiamo al più celebre canto resistenziale immaginando però una partigiana rivolgersi a un uomo (al contrario della canzone). Questo nell'anno in cui ricorre anche il 75° del voto effettivo alle donne, con le prime elezioni a suffragio universale (le amministrative del marzo 1946).

Rispetto al 2020, è confermata la cerimonia mattutina senza pubblico il 25, ospite questa volta la Vice-Presidente della Giunta regionale Elly Schlein; fra le novità del programma spiccano la presentazione del fumetto “Donna, moglie, madre, partigiana" - ispirato alla vita di Gabriella Degli Esposti, la partigiana “Balella” - trasmessa in streaming il 24 con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e la figlia di Gabriella; il reading “Suite francese”, dal romanzo di Irène Némirovsky, con Laura Morante e Carlo Guaitoli al piano (coprodotto dal Teatro Comunale, streaming dal 25); uno speciale televisivo di TRC il 30 aprile con canzoni di Nada (anche questo registrato sul palcoscenico cittadino), che sarà trasmesso su tutti i canali dell'emittente, terrestri e satellitari. Poi proiezioni a tema – sempre on-line se non cambiano nel frattempo le norme anti-contagio – come il docu-film “Libere” di Rossella Schillaci (il 21 alle 20).

Il 22 Aprile alle 19.30, in Consiglio comunale, sarà invece ricordato il fatidico marzo 1946, quando le Carpigiane, come tutte le donne d'Italia, al pari dei maschi poterono esercitare il diritto di voto concretamente, grazie alle norme approvate un anno prima. Lo stesso giorno, alle 18.00, la Fondazione Fossoli proporrà la conferenza “Le donne nel regime fascista”, mentre il 25, alle 14.30, è previsto dal Campo di Fossoli il messaggio “Aurora di un mondo migliore”. A seguire il programma completo, diviso per luoghi

Comune

21 Aprile, laboratorio Centro giovani Mac'è “Lo zaino della staffetta” h. 16.00; docu-film “Libere” h. 20

22 Aprile, dal Consiglio comunale, “Donne, Resistenza e impegno politico", ricordo del 75° anniversario del voto alle donne, h. 19.30

24 Aprile, dal Teatro Comunale, presentazione del fumetto "Donna, moglie, madre partigiana" h. 11.00 25 Aprile, cerimonia ufficiale in piazza dei Martiri con la Vice-Presidente della Regione, h. 10.00

25 Aprile, dal Teatro Comunale, “Suite francese”, con L. Morante e C. Guaitoli, streaming dalle 17.00

30 Aprile, speciale tv con Nada su tutti i canali TRC (digitale terrestre e satellitari) h. 21.00

Fondazione Fossoli

22 Aprile, h. 18.00 conferenza “Le donne nel regime fascista”, con Sara Follacchio, storica e docente liceale (on-line);

25 Aprile, Cinque voci di donne

25 Aprile, h. 14.30 Aurora di un mondo migliore, messaggio dal campo di Fossoli, streaming

ANPI – Istituto Storico

23 Aprile, h. 20.30 diretta streaming “Le mani della memoria – La cura dei cippi e delle lapidi partigiane” Due esperienze a confronto: i volontari ANPI di Carpi e RAM (Restauro Arte Memoria) di Milano, le “staffette del restauro” Cecilia Gnocchi e Ilaria Laise ne parlano con Stefano Barbieri (ANPI Carpi) e Daniela Garutti Istituto Storico Modena; interviene Jaures Gilioli, volontario ANPI manutentore dei cippi.

CAI

24 Aprile, h. 21: “Sentieri resistenti in città” Carpi e la Liberazione – luoghi e protagonisti 1922-1945”, videoconferenza con la professoressa Maria Peri, su piattaforma Zoom e diretta Youtube

Nota bene: tutte le iniziative si intendono al momento senza pubblico. Informazioni aggiornate al 12 aprile.