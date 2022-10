Il "Belvedere" di San Michele apre alle visite per le Giornate FAI d'Autunno

Posta sui primi rilievi collinari alle spalle di Sassuolo in un'area ancora intatta, la villa del "Belvedere" di San Michele di Sassuolo si pone in mezzo ad un boschetto e circondata da giardini all'italiana al termine della lunga prospettiva alberata che un tempo la univa al Palazzo ducale di Sassuolo, delizia estiva ed autunnale dei duchi d'Este, caratterizzando in tal modo l'organizzazione a sud del grande parco ducale. Tale prospettiva ottenuta a metà 700 s'intersecava con la grande Strada ducale Vandelli che univa il ducato di Modena alle terre toscane.

La suggestiva villa è oggi residenza privata sempre chiusa al pubblico se non in casi eccezionali. La visita riserva uno straordinario panorama nonché l'opportunità di conoscere le reali dimensioni e forme del grande parco ducale di Sassuolo e si effettuerà con turni di 45 minuti nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 ottobre, dalle 9 alle 17.

"Posta nell'area di caccia ducale, grazie al progetto dell'architetto e scenografo ducale Pietro Bezzi venne inserito all'interno del perimetro del grande parco che a metà del ‘700 il duca Francesco III d'Este volle allestito come dipendenza del Palazzo di Sassuolo, in quegli anni in restauro. Sassuolo, infatti, elevata al rango di Terra Nobile già nel 1753, ricopriva un ruolo molto preciso nel disegno del duca: nell'ultima versione della Strada Ducale Vandelli è il primo grande centro che si incontrava scendendo dall'Appennino, e quindi doveva essere lo splendido biglietto da visita da mostrare con orgoglio ai viaggiatori. Quindi il parco non nasceva come capriccio ma come vero e proprio investimento d'immagine la cui fonte d'ispirazione era la reggia di Versailles. Da ciò l'idea di ampliare il preesistente parco fin verso i primi rilievi collinari con un'area che già dal 1749 era stata accorpata alle proprietà ducali. Dunque, su un rilievo posto in perfetta linea al cannocchiale visivo del Palazzo, venne aperta una grande piazza rotonda spianata grazie al lavoro dei "forzati", ossia i condannati ai lavori. Anni dopo, al centro di questa piazza nel 1780 venne dato avvio anche alla costruzione di un piccolo edificio destinato a Caffehaus, ossia a edificio alla moda dove riposare, assaggiare le bevande esotiche (come il tè, caffè e cioccolata). Piccolo edificio, questo, caratterizzato da una grande sala centrale passante e dalla forma cubica dove il decoratore ducale Lodovico Bosellini provvide a dipingere, tra finte architetture e cornici barocchette, tutte le residenze dei duchi d'Este. Sequestrata con l'occupazione napoleonica fu poi venduta assieme a parte dell'ex parco ducale e divenuta proprietà privata fu alla fine dell'800 oggetto di importanti modifiche ai prospetti, mentre gli interni conservano ancora meravigliosamente l'assetto tardo settecentesco".

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni - IIS A. Meucci di Carpi - Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo - IIS E. Morante di Sassuolo. Previste anche visite in Cinese, Inglese, Spagnolo, Ucraino.