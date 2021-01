Etica delle tecnologie, Paolo Benanti dialoga con Daniele Francesconi

Gli incontri di Forum Eventi riprendono in questo nuovo annno - sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook "BPER Banca Forum Monzani" e sulla home page del sito del Forum Monzani - con un appuntamento in collaborazione con il festivalfilosofia proprio per riflettere sull'avanzata delle nuove tecnologie digitali. In questi mesi è risultato chiaro a tutti che esse non sono soltanto un gradino in più verso il futuro, ma stanno portando a un rovesciamento di vecchi paradigmi, un uragano di nuovi modelli che investono ogni aspetto del vivere concreto.

Domenica 10 gennaio alle 17.30 Paolo Benanti - frate francescano e docente di Etica delle tecnologie all'Università Gregoriana - dialoga con il direttore del festivalfilosofia Daniele Francesconi. In una conversazione che riprende alcuni dei temi discussi nell'ultimo festivalfilosofia, l'autore fa il punto sull'etica degli algoritmi, con la sfida di includere nei sistemi di intelligenza artificiale le direttrici etiche che permettano di orientare le trasformazioni tecnologiche verso un autentico sviluppo sociale.

E' possibile seguire gli incontri con l'autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina Facebook "BPER Banca Forum Monzani", sul sito www.forumguidomonzani.it o dall'account twitter @GruppoBPER_PR.