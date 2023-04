In Sala Campori la mostra "La Biblioteca dei duchi d’Este nel Cinquecento"

Sarà aperta dal 27 aprile al 29 luglio 2023, presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena, la mostra “Io disegno di drizzar costì qualche bella libreria. La Biblioteca dei duchi d’Este nel Cinquecento” che fa parte del progetto “La mostra infinita”, rassegna inaugurata nel 2020. Il percorso espositivo costituisce il secondo capitolo di un lungo racconto che ha per protagoniste le collezioni bibliografiche estensi.

Se la prima parte nel 2020 illustrava il libro alla corte ferrarese del Quattrocento, nelle sue molteplici tipologie, dal libro d’uso all’esemplare di dedica, dai libri d’armi e d’amore al classico umanistico, la seconda puntata, tre anni dopo, è dedicata alla Biblioteca dei Duchi d’Este nel Cinquecento raccontata con le parole di Domenico Fava, direttore dell’Estense dal 1913 al 1933.

Le citazioni tratte da La Biblioteca Estense nel suo sviluppo storico, pubblicato a Modena nel 1925, accompagnano il visitatore e scandiscono il racconto delle diverse fasi, le ultime ferraresi, della vita della Biblioteca ducale nel Cinquecento: dal regno di Alfonso I e di Ercole II, “non molto fortunato per l’antica Libreria di corte” alla svolta impressa da Alfonso II, che ha invece “il merito di avere per la seconda volta dopo Niccolò III ricostituita la Biblioteca degli Estensi”.

Nella mostra sarà possibile ammirare 35 pezzi esposti, manoscritti e a stampa: il Messale di Anna Sforza, gli splendidi codici corviniani, allestiti per il re di Ungheria Mattia Corvino e acquistati da Alfonso II d’Este, i manoscritti greci appartenuti all’umanista piacentino Giorgio Valla e ad Alberto III Pio di Carpi; e ancora eleganti legature e musica manoscritta.

“Con questa mostra continua il nostro lavoro di presentazione della storia collezionistica della Biblioteca Estense, allo stesso tempo vogliamo celebrare Domenica Fava che con lungimiranza ammirevole volle creare una sala espositiva che avvicinasse il pubblico generale ai tesori della Biblioteca, un progetto che da 100 anni portiamo avanti con orgoglio” afferma Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi.

A cura di Grazia Maria De Rubeis, con la collaborazione di Maria Elisa Agostino, l’esposizione si terrà nella stessa sala Campori dove, Il 19 aprile 1925, venne inaugurata la Mostra permanente della Biblioteca Estense, fortemente voluta da Fava, che approfittando dell’arrivo a Modena della Bibbia di Borso d’Este, finalmente restituita all’Istituto, riuscì nella difficile impresa di allestire una sala espositiva degna di una grande Biblioteca, al pari della Laurenziana e della Marciana, nella quale rispondere alle esigenze dei nuovi tempi e alle nuove funzioni delle biblioteche di conservazione.

Si trattava non solo di adempiere ai tradizionali compiti di questo tipo di biblioteche, ma di caratterizzare ulteriormente la valenza estetica dei materiali conservati, in una dimensione educativa. Domenico Fava allestì allora una mostra bibliografica permanente, che, scriveva, “dato il carattere dell’Estense…ricchissima di cimeli di miniatura, di legatura e di edizioni antiche illustrate, … non può che essere di natura artistica”, per “educare gli animi al godimento estetico e alla intelligenza del bello, la quale non è esclusiva di pochi privilegiati, ma può largamente diffondersi…”.

Passati tanti anni, quando il criterio estetico era stato già abbandonato, ragioni di tutela nel 2017 hanno suggerito di dismettere l’esposizione permanente dei materiali. Si è dunque optato oggi per una narrazione per così dire "a puntate" della storia della Biblioteca nei secoli e dello sviluppo delle sue raccolte, recuperando però le parole di Domenico Fava, che tanto mirabilmente l’avevano già delineata, e utilizzandole come guida nel nuovo percorso. E’ il momento dunque della seconda puntata, l’ultima che ha come sfondo la corte ancora a Ferrara, prima del trasferimento nel 1598 a Modena, ma per questo bisognerà aspettare la terza puntata.