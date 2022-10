In bici con Fiab per ferrovie ed argini autunnali

Fiab organizza per martedì 1 novembre una biciclettata.

L’autunno nelle pianure emiliane ci regala ancora colori intesi, soprattutto percorrendole dall’alto sugli argini dei fiumi. A questi manufatti nel secolo scorso si sono aggiunte tante ferrovie locali, ora in disuso. Utilizzando queste vie di comunicazione costruiamo un giro ad anello con partenza a Modena nel parcheggio del Centro Torrenova (via Nonantolana 685).

Da qui prenderemo subito la ex ferrovia di Bastiglia e poi sull’argine fino a Bomporto e Camposanto. Qui incrociamo un’altra ex ferrovia, diventata ormai famosa (La Ciclovia del Sole) fino a Crevalcore dove faremo sosta pranzo. Poi per strade di campagna attraversiamo l’oasi del Torrazzuolo per raggiungere il centro storico di Nonantola. Sosta per visita, poi andiamo a cercare l’argine del Panaro per arrivare a chiudere il percorso.

Sono 65 km – tutti in pianura – metà asfalto e metà su strade bianche di argini. Consigliata bici da trekking, MTB o gravel (no bici da corsa). Ritrovo ore 9.00 – Parcheggio Torrenova – Via Nonantolana 685. Rientro ore 17.00 circa. Pranzo al sacco in autonomia. Necessario il casco, attrezzi per le piccole riparazioni, camera d’aria.

Costo di assicurazione giornaliera: 2 Euro soci FIAB / 5 Euro non soci. Livello: °° Medio. Prenotazioni whatsapp: Ermes 3406764713