Una pedalata alla scoperta della natura di Mirandola e San Felice

Costo Assicurazione giornaliera: € 2 Soci FIAB / € 5 non soci FIAB – offerta da FIAB per i ragazzi fino a 14 anni.

Prezzo Costo Assicurazione giornaliera: € 2 Soci FIAB / € 5 non soci FIAB – offerta da FIAB per i ragazzi fino a 14 anni.

In occasione della Fiera di Mirandola, FIAB organizza una pedalata alla scoperta della natura tra Mirandola e San Felice. Nel percorso si farà visita al centro di San Felice sul Panaro e all’ Oasi delle Cicogne di Medolla.

Ritrovo alle ore 14.45 a Mirandola in Piazza della Costituente (di fronte al Castello dei Pico) per la registrazione dei partecipanti. Partenza alle ore 15.00 in ciclabile verso Cividale e la stazione dei treni. Qui si prenderà la nuova “ciclovia del Sole” ed arriveremo a San Felice sul Panaro verso le 16.00 – sosta gelato e breve visita al centro storico. Ripartenza su ciclabile “ex ferrovia” fino a Medolla, dove usciremo per una visita guidata all’Oasi delle Cicogne. Ritorno a Mirandola sempre su ciclabile ex ferrovia “Chico Mendes”. Arrivo in Piazza a Mirandola verso le ore 18.30.

Il percorso è quasi tutto su ciclabile e strade a basso traffico, pianeggiante per complessivi 29 km, percorribile anche da bimbi che sanno andare in bici senza ruotine – accompagnati da genitori. Si richiede l’uso del casco e la bicicletta in buono stato (freni funzionanti, ruote gonfie) e con dispositivi a norma codice della strada. Portare acqua e l’occorrente per piccole riparazioni, soprattutto forature (una camera d’aria) e l’abbigliamento adeguato in caso dovesse piovere.

Durante il viaggio ci si deve attendere alle indicazioni degli accompagnatori e rispettare il CdS. Costo Assicurazione giornaliera: 2 euro Soci FIAB / 5 Euro non soci FIAB – offerta da FIAB per i ragazzi fino a 14 anni. Info e prenotazione: Roberta 333 6493884 Per chi volesse organizzare la trasferta da Modena in auto: Ermes 3406764713.