Una biciclettata nella Nonantola storica, appuntamento con FIAB

Da Modena al Torrazzuolo di Nonantola, ma con la possibilità di partire anche da Villa Sorra o da Nonantola. Percorsi su strada secondarie, ciclabili e strade bianche.

In una collaborazione tra FIAB, Partecipanza Agraria di Nonantola e il Museo di Nonantola, andiamo a fare un giro in bicicletta nella nostra zona con l’interessante spunto di una visita guidata al centro storico di Nonantola, all’Oasi di Torrazzuolo e al palazzo della Partecipanza Agraria.

Per chi parte da Modena Est si passa da Villa Sorra per arrivare in centro a Nonantola, dove ci fermiamo per circa un’ora e mezza e andiamo a visitare il museo e il centro storico. Poi in bici ci spostiamo per il pranzo al sacco alla Casa della Guardia del Torrazzuolo (con presenza di servizi igienici) e finito torniamo in centro passando per il bosco a Nonantola. Qui visiteremo il Palazzo della Partecipanza con l’acetaia (durata 1 ora), ed infine prendiamo la via del rientro per Villa Sorra e Modena Est.

È possibile partire sia da Modena Est, che farsi trovare a Villa Sorra od anche a Nonantola: in questo modo è possibile scegliere autonomamente la lunghezza del percorso e adattarla alle capacità personali di ognuno e far partecipare anche le famiglie con bambini.

Per i bambini c’è la possibilità di partecipare ad un’attività alternativa in occasione della visita del centro storico di Nonantola – è quindi necessario comunicare anticipatamente il punto di partenza e l’età dei partecipanti al momento dell’iscrizione.

È possibile anche iscriversi solo alla visita guidata al centro storico di Nonantola – in questo caso senza bici.

LUNGHEZZE delle diverse opzioni:



Percorso completo: Modena Est – Casa della Guardia = A/R 38 km

Percorso intermedio: Villa Sorra – Casa della Guardia = A/R 28 km

Percorso breve 1: Villa Sorra – Nonantola = A/R 19 km (con pranzo in autonomia a Nonantola)

Percorso breve 2: Nonantola – Casa della Guardia = A/R 11 km

PUNTO DI PARTENZA E ORARIO:



h.9.00 – Parcheggio Scuola Primaria “Saliceto Panaro” – via Frescobaldi – Modena

h.10.00 – Parcheggio Villa Sorra – Via Pieve – Castelfranco Emilia

h.11.00 – Museo di Nonantola – Torre dei Bolognesi – Via del Macello – Nonantola

— Tipo di bici consigliato: MTB o bici da trekking, no bici da corsa.

— Costo Assicurazione giornaliera: 2 euro soci FIAB / 5 euro non soci FIAB / Gratuita per Under14

— Contributo visita guidata Nonantola: 2 euro (gratuito per Under14)

— Livello: °Facile

— Iscrizioni con messaggio (WhatsApp) a: Erik 3312510801 – Ermes 3406764713