Biciclettata Popolare, la 42° edizione inaugura la Settimana dello Sport di Vignola

Sarà la tradizionale Biciclettata popolare a inaugurare la prima edizione della Settimana dello Sport e del Benessere, organizzata dal Comune di Vignola in collaborazione con il Distretto di Vignola dell’Ausl e con oltre una ventina di associazioni sportive e di volontariato del territorio, nella settimana che va dal 4 all’11 settembre.

Domenica 4 settembre, quindi, a Vignola si tiene la Biciclettata Popolare, giunta alla 42esima edizione, organizzata in collaborazione con Pedale Vignolese, Olimpia Vignola e Comitato gemellaggi e città amiche. Si tratta di un percorso ad anello di circa 14 chilometri, adatto a tutte le età e a tutte le preparazioni atletiche, che si svilupperà, novità di questa edizione, esclusivamente sul territorio vignolese. La partenza è fissata per le ore 9.30 all'ex mercato ortofrutticolo, in centro. Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8.00 nello stesso luogo.

Ai partecipanti viene chiesto un contributo di 3 euro che darà diritto a un panino, una bottiglietta d'acqua e a partecipare alla lotteria. Sono previsti gadget per i primi 500 iscritti, l’estrazione dei biglietti della lotteria e premi per i gruppi e i singoli partecipanti più curiosi.

Nel pomeriggio, dalle ore 14.00, ingresso libero al Centro nuoto intercomunale. Ore 16.30 attività gratuite di Acqua Fitness, ore 18.00 Yoga nel parco, a cura di Polivalente Olimpia Settore Nuoto. Inoltre, nella vasca grande esterna, attività gratuite di nuoto pinnato per bambini e adulti, snorkeling, immersioni con autorespiratore, hockey subacqueo, tiro a segno subacqueo a cura di Nuoto Sub Vignola, che fornirà tutte le attrezzature necessarie per le attività.