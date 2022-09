Big Data e Intelligenza Artificiale: una conferenza a Formigine

L'Associazione Evangelica Formiginese organizza per il 25 settembre 2022 alle ore 19.00 in Villa Benvenuti in Via per Sassuolo, 6 a Formigine, la conferenza/dibattito dal titolo Big Data, Machine Learning e Intelligenza Artificiale. Le responsabilità etiche tra uomo e macchina.

Interverranno Sonia Bergamaschi (Professore Ordinario Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" UNIMORE e ricercatrice nel campo della Big Data Integration con tecniche di IA) e Alessandro Piccirillo (collaboratore del Centro Studi Etica e Bioetica di Padova).

In caso di maltempo, la conferenza si terrà presso la Sala della Loggia, Piazza della Repubblica, 5 a Formigine.

Ingresso libero. Info/Contatti: info@ evangeliciformigine.it