‘Note di Notte’ con i Big River al castello di Spezzano

Continua ad agosto la rassegna ‘Note di Notte’, organizzata da Tir Danza in collaborazione col Comune di Fiorano Modenese, nella corte del castello di Spezzano. Martedì 10 agosto, alle 21.15, sul palco i Big River: l’elettronica scorre nel country. Di chiara matrice classic rock e southern rock il duo evolve la propria visione della musica americana, arricchendola con una dose di elettronica, aggiungendo synth, loopstation e batterie elettroniche alla propria interpretazione del genere e dando vita ad un sound innovativo tra il classico e lo sperimentale.

Durante la serata sarà disponibile il servizio bar, in collaborazione con i volontari AVF.

Per l’accesso sarà necessario essere in possesso del green pass. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata su Eventbrite. La capienza massima è di 120 posti presso la corte, in caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Sala delle vedute, dove la capienza è di 51 posti. L’accesso nella sala avverrà secondo ordine di prenotazione.

Per tutte le informazioni: castellospezzano@gmail.com oppure tel. 335440372 (lunedì-sabato ore 10-13 e ore 16-18).

Sarà infine necessario essere muniti di mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento

