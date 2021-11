"Biglia", Emma Nolde e Generic Animal insieme sul palco dell'OFF

BIGLIA - palchi in pista, il nuovo circuito di ATER Fondazione dedicato alla musica dal vivo, unisce, per la prima volta insieme su un palco, due tra i più promettenti artisti italiani: Emma Nolde & Generic Animal. La data modenese è prevista per sabato 6 novembre, all'OFF, alle ore 21.30. La prima – giovanissima polistrumentista, cantautrice e performer toscana – si è ritrovata catapultata nelle prime pagine dei giornali italiani grazie a “Toccaterra”, l’album d’esordio pubblicato da Woodworm/Polydor/Universal Music, tra elettronica, indie folk, nuovo cantautorato, pop influenzato da sonorità moderne e narrazioni fortemente intime e personali. Generic Animal, che all’anagrafe risponde al nome di Luca Galizia, è anche lui giovanissimo ma con alle spalle già una collaborazione con La Tempesta Dischi per una canzone d’autore mista a trap, musica di difficile definizione, liquida e colorata, un pop lo-fi che attraversa età, generi e sentimenti.

Emma e Generic si sono ritrovati per suonare e immaginare un live insieme, in esclusiva per i 4 live club appartenenti al circuito di BIGLIA: uno spettacolo con una band di tre elementi in cui Emma suonerà per Generic e Generic suonerà per Emma. Il tour inizierà giovedì 4 novembre al Circolo Arci Kessel di Cavriago (RE), per poi continuare, venerdì 5 novembre al Bronson di Ravenna, storico live club romagnolo attivo dal 2003. Sabato 6 novembre si torna in Emilia, a Modena, presso l’OFF, il circolo gestito dall'associazione culturale STòFF. Domenica 7 novembre la conclusione del secondo tour di BIGLIA sarà affidata al Locomotiv Club di Bologna.

Una coppia di artisti dagli spazi sonori diversissimi che può unire riverberi e armonizzazioni a suoni grezzi e crudi. Il 23 ottobre è uscito il primo singolo accompagnato dal videoclip, “Un mazzo di chiavi, un ombrello, lì in mezzo”. Non si tratta di un featuring, ma un brano scritto e cantato in due, il gioco che Emma Nolde e Generic Animal hanno scelto di giocare. Una canzone nata spontaneamente per volontà dei due artisti perché legati tra loro da una forte amicizia. Il singolo è stato registrato negli studi di Milano di Marco Giudici e al 360 Music Factory di Andrea Pachetti a Livorno.

Tutti i concerti prevedono un biglietto di ingresso di 10 euro, le prevendite online sono già disponibili sulla piattaforma DICE. Apertura porte: un’ora prima dell’inizio dei concerti. Informazioni e prenotazioni: ingresso riservato ai soci STOFF – info@stoff.it. Ai sensi delle normative in vigore, per poter accedere ai concerti, esclusi i soggetti esenti, è obbligo esibire la Certificazione Verde (green pass) o l’esito negativo al virus Sars-CoV-2 di un test molecolare o antigenico rapido effettuato entro le 48 ore precedenti. È fatto divieto di ingresso agli spettatori con temperatura corporea pari e/o superiore a 37,5° C.



