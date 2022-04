Bike to party in Villa Sorra, biciclettata con Fiab Modena

€2 soci Fiab; €5 non soci, gratis per i bimbi

Prezzo €2 soci Fiab; €5 non soci, gratis per i bimbi

Giro per famiglie con bimbi dai 0 a 10 anni sabato 10 Aprile ore 10:00 - 17:00 insieme a Fiab Modena

Raggiungeremo il parco di Villa Sorra pedalando su un percorso interamente ciclabile fino al fiume Panaro (località stradello Romano) poi breve tratto sul “percorso Natura” con fondo un po’ irregolare e inghiaiato, quindi nuovamente asfalto fino a Villa Sorra. Arrivo previsto ore 11.30 dopo circa 12 km in bici. A Villa Sorra ci sarà un momento conviviale con giochi, favole e filastrocche, canzoni e attività in inglese per i bimbi nel parco.

Al termine si potrà fare una sosta con pranzo a sacco e quindi rientrare nel primo pomeriggio.

Verso ora di pranzo dovrebbero raggiungerci anche il Gruppo GRAVEL e il gruppo BIKE TO WORK che avrà percorso la Ciclovia Modena - Castelfranco.

Per chi non potrà restare a pranzo è previsto il rientro con partenza da Villa Sorra alle 12,30.

Organizzazione: la partenza è davanti alla scuola primaria Saliceto Panaro in via Frescobaldi a Modena Est, ore 10

Livello Facile – prenotazione obbligatoria Josè 329 202 4420