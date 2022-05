"Bimbimbici" torna a Modena tra pedali e canoa

Torna, sabato 7 maggio, "Bimbimbici", la manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso

della bicicletta tra i giovani e giovanissimi. Quest'anno sarà in collaborazione con ASD. Canottieri Mutina e con il patrocinio del Comune di Modena: ci sarà infatti la possibilità di provare la canoa. Di seguito il programma completo:



Si partirà da Modena in bicicletta alle ore 14.15 per raggiungere Campogalliano in sicurezza lungo il Percorso Natura (10

km), una delle più belle ciclabili da svago, che offre la nostra città, adatta a tutte le ruote di bicicletta. Da qui si raggiungeranno i Laghetti di Campogalliano dove si avrà la possibilità di scoprire e andare in canoa, un altro sport all'aria aperta e a contatto con la natura, proprio come la bicicletta. Una vera alternativa al solito calcio/pallavolo, che la società sportiva Canottieri Mutina promuove da più di 80 anni proprio qui a Modena. Merenda al sacco e rientro a Modena per le ore 19.00.

Il percorso è quasi tutto su ciclabile, pianeggiante, percorribile da tutti i bimbi che sanno andare in bici senza ruotine, per complessivi 22 km. Si richiede l'uso del casco e la bicicletta in buono stato (freni funzionanti, ruote gonfie).. Portare l’occorrente per piccole riparazioni, soprattutto forature (una camera d’aria adatta alla propria bicicletta) e l’equipaggiamento adeguato in caso dovesse piovere. In caso di maltempo l’uscita sarà rimandata. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 maggio (Josè 329 2024420).