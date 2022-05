Dopo il debutto al Teatro Arena del Sole di Bologna, Blind Love di Alessandro Berti arriva al Teatro Tempio di Modena dal 10 al 22 maggio (da martedì a venerdì ore 20.30, sabato 19.00 e domenica 16.00) nel carellone di ERT / Teatro Nazionale.



Alessandro Berti è autore e attore tra i più originali in Italia: nell’ultimo decennio il suo lavoro lo ha visto sempre più impegnato in un percorso di indagine sulla relazione tra teatro, politica ed etica in tutte le sue possibili declinazioni. Lo scorso anno ha ricevuto il Premio speciale per l’innovazione drammaturgica alla 56° edizione del Premio Riccione per il Teatro.



Blind Love è il terzo capitolo del progetto Bugie Bianche, un percorso quadriennale sulla storia e le questioni odierne del rapporto tra maggioranza bianca e minoranza nera nelle società occidentali. Con il primo Black Dick, Berti ripercorre la storia dell'immagine del maschio nero per come l'ha costruita e spacciata il maschio bianco, specialmente negli USA: dalle colonie ai trionfi nello sport, dallo schiavismo ai linciaggi, dalla musica alla pornografia. Il secondo, Negri senza memoria, è invece un’indagine sul complesso ed equivoco rapporto tra italoamericani e afroamericani negli Stati Uniti, fatto di ipocrisie, diffidenza e attrazione. Black Dick e Negri senza memoria sono entrambi andati in scena nella stagione 2022 del Teatro delle Moline di Bologna, nell’ambito di una personale dedicata all’artista che si è conslusa lo scorso 27 aprile con la prima nazionale di Blind Love al Teatro Arena del Sole.



I testi della trilogia Bugie Bianche sono pubblicati nella collana Linea di ERT / Teatro Nazionale e Luca Sossella editore a cura di Sergio Lo Gatto e Debora Pietrobono, con un introduzione di Rossella Menna.



Allontanandosi dalla ricerca storica e dal monologo, a coronamento ideale di questo percorso, con Blind Love, Berti conclude la trilogia andando in scena insieme all’attrice Rosanna Sparapano. È un dialogo intimo tra una coppia mista (lui bianco, lei nera), immaginario ma verosimile, che incarna nella coerenza psicologica dei personaggi alcune brucianti questioni della società di oggi in Italia. In una stanza da letto una domenica mattina i due protagonisti si trovano inaspettatamente a squarciare il velo dell'abitudine e a provare a nominare il “non detto” su alcuni temi caldi: desiderio, immagine dei corpi, stereotipi razziali, coscienza politica.

Fino al 15 giugno 2022, come definito nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022, l’ingresso a teatro è consentito con mascherina FFP2. È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.

Informazioni e prenotazioni: Prezzi dei biglietti € 15 / 6. Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena. Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00 | biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021, dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00.