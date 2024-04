Al Comunale "Bliss" di Johan Inger, vincitore del premio Danza & Danza

Va in scena martedì 16 aprile alle 20.30 per ModenaDanza al Teatro Pavarotti-Freni il Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto con uno spettacolo che, in continuità con gli scorsi anni, presenta alcune delle commissioni artistiche che la compagnia rivolge a giovani e ad affermati coreografi dalla scena internazionale, in questo caso Johan Inger, con Bliss, Diego Tortelli, con Another Story e la coppia Iratxe Ansa e Igor Bacovich con un nuovo brano creato sulla musica di Rhapsody in blue di George Gershwin.

Lo svedese Johan Inger è stato un ballerino di alto profilo del Nederlands Dans Theater fino al 2002. Il suo debutto come coreografo, sempre per la compagnia, è stato sin da subito promettente con il riconoscimento del Lucas Hoving Production Award. Il suo Walking Mad ha ricevuto il Premio Danza & Danza 2005. Nel 2016 è stato premiato con il Premio Benois de la Danse per la sua Carmen (CND- Madrid), per il brano One on One (NDT2) e ha ricevuto nuovamente il premio Danza & Danza proprio con Bliss composto duella musica dell’iconico Concerto di Colonia del pianista Keith Jarrett.

Diego Tortelli si è concentrato sulla pratica coreografica a partire dal 2015, firmando il suo primo lavoro a serata intera, La bella addormentata, per il Nuovo Balletto di Toscana e divenendo coreografo associato del Festival MilanOltre. Dal 2018 è coreografo residente della Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, per cui ha creato numerosi lavori fra i quali Domus Aurea, Inter-view: Emanuele e Clément, A poetry abstraction, Preludio, Feeling Good, Kepler e le coreografie del Concerto di Capodanno 2022 in diretta su Rai 1. Nel 2021 è stato vincitore del primo bando per artisti italiani lanciato dalla Biennale di Venezia con il Settore Danza diretto da Wayne McGregor.

Iratxe Ansa e Igor Bacovich dal 2013 guidano, creano, danzano per Metamorphosis Dance, progetto artistico dove le loro esperienze trovano un’idilliaca sintesi in un linguaggio rigoroso, estremamente fisico, astratto eppure lirico, costruito attraverso un movimento sempre sorprendente e impeccabile. La coppia ha messo in scena più di venti coreografie per compagnie e istituzioni importanti come Lines Youth Ballet negli Stati Uniti, Le Ballet de l'Opéra de Lyon, la Hong Kong Academy of Performing Arts, Arts Umbrella in Canada, la Compañía Nacional de Danza spagnola.

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.