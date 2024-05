Un tavolo, dieci minuti, cinque drammaturghi: torna il blitz teatrale firmato CA.OS

Domenica 12 maggio alle 18 al centro culturale CA.OS camera oscura di via Tre Re 70 appuntamento con il terzo intervento della rassegna “La domenica a teatro non ci vado” dal titolo "Blitz drammaturgo cittadino". All’interno di una stessa stanza, intorno ad un tavolo, pubblico e artisti. Non un vero e proprio spettacolo, un blitz appunto: intorno ad un tavolo, 5 drammaturghi/e, a turno, leggono, recitano, e raccontano per dieci minuti a testa stralci di drammi. I loro. Un momento di condivisione per portare il pubblico più vicino al teatro, e il teatro più vicino alla strada.

"Il giovane pubblico, che diventa sempre meno giovane più lo si ripete, spesso ignora il teatro. Il teatro, che fa? Invecchia. Sempre meno giovani vanno a teatro. Il teatro muore. Come ovviare? Oltre al contenuto, bisognerebbe (forse) guardare anche alla forma: come si fa teatro? Tutti zitti, seduti, rivolti verso il palco. Perché? Perché il teatro non può essere un'esperienza più diretta e condivisa?", sil commento degli organizzatori della rassegna.