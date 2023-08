Bue Jazzato live a Spezzano per Note di Notte 2023

Martedì 1 agosto alle ore 21 presso il Castello di Spezzano concerto dei Blue Jazzato, musica e ballo a ritmo di swing! Uno spettacolo coinvolgente, divertente, da ascoltare e da ballare. Jazz, Swing e tutte le più belle melodie degli anni '30 e '40 .

Francesca Cavalieri, voce; Davide Fregni, piano; Pablo Del Carlo, contrabbasso; Francesco Coppola, batteria. Ballerini: Luigi Del Vecchio e Silvia Marastoni (Scuola di ballo Swing Moves).

A cura di Comitato Fiorano in festa Grazie dal Comune di Fiorano Modenese (Settore Cultura).



Informazioni

Ingresso eventi gratuito fino ad esaurimento posti

Contatti: castellospezzano@gmail.com, tel. 335.440372 (lun-sab ore 10-13, ore 16-18)

Capienza massima eventi: corte 199 posti, Sala vedute 99 posti



In caso di meteo avverso gli eventi si svolgono in Sala vedute, accesso per ordine di arrivo.

Parcheggio Castello di Spezzano P2 https://goo.gl/maps/xtJsAfy68gsefYiw7

Ingresso dal ponte levatoio del Castello, percorso a piedi 5 minuti attraverso il parco.

Ingresso suggerito per persone con disabilità: P1 adiacente mura castello - 30 posti



SERVIZIO BAR a cura dei volontari di AVF Associazione Volontari Fiorano

Castello di Spezzano

Via del castello 12 - 41042 Spezzano Mo

tel 0536 833298 (in orari apertura sab e dom ore 15-19)

castellospezzano@gmail.com

www.fioranoturismo.it

https://www.facebook.com/castellodispezzano

https://www.instagram.com/castellodispezzano/