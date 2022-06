Bomporto, "Lettori… di natura" tra alberi e acqua

Indirizzo non disponibile

Alla scoperta della natura e dell'importanza della cura dell'ambiente. Si avvicina all'epilogo la rassegna "Lettori… di natura", promossa dalla biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto e rivolta a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.

Venerdì 24 giugno alle 17 secondo appuntamento al Parco Aquile Randagie di Bomporto con "Un albero per amico", percorso-laboratorio condotto da Volpe Rossa alla scoperta del mondo degli alberi, tra letture ed esperienze artistico-sensoriali, dal nome degli alberi alle parti che lo compongono fino alla creazione del "taccuino del botanico".

Sabato 25 giugno l'ultimo incontro sarà presso la biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto e vedrà al centro l'acqua. Dalle 10.30 il Cerchio Rotondo propone le letture animate "La voce dell'acqua", una narrazione ispirata a "L'onda" di Suzy Lee, "Il fatto è" di Gek Tessaro e "La storia del grande lago" di Emanuela Nava.

Le attività sono ad ingresso gratuito, per partecipare è obbligatorio prenotarsi contattando la biblioteca al numero 059-909780 o via mail a biblioteca@comune.bomporto.mo. it.