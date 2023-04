Bomporto, al Teatro Comunale si celebra la Resistenza

La Seconda Guerra Mondiale rappresenta probabilmente la tragedia peggiore della storia della civiltà, nella quale la follia distruttiva dell’uomo sembra aver raggiunto il suo apice estremo. Tuttavia, come fragili ma tenaci aneliti di speranza, in molteplici occasioni le persone hanno saputo riscattare la furia omicida dei propri simili, resistendo e cambiando il corso di numerosi destini. Oltre alla resistenza armata, che si è opposta alla barbarie nazifascista combattendola apertamente, si sono sviluppate tante modalità di resistenza civile, nelle quali tanti cittadini hanno espresso la loro opposizione ai regimi dittatoriali tedesco e italiano, manifestando apertamente il proprio dissenso e aiutando in tanti modi diversi i loro simili, spesso vittime innocenti di quegli stessi regimi.



Venerdì 21 aprile alle ore 21 presso il Teatro Comunale di Bomporto, appuntamento con “25/QUATTRO – Storie di (R)esistenza”, uno spettacolo di narrazione che ricorda diversi documentati episodi di “resistenza”, con una particolare attenzione a fatti e persone legate al territorio modenese. Uno spettacolo che si propone di aiutarci a rivivere il passato, per provare a prevenire ed evitare drammi futuri.

La rappresentazione vedrà sul palco Francesco e Lorenzo Sentimenti – anche autore dello spettacolo – con la produzione dell’Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus.





Per prenotazioni e informazioni sull’iniziativa, contattare il numero 059-909780, Whatsapp 348-5294579 o scrivere a biblioteca@comune.bomporto.mo.it.