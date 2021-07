Sassuolo, lunedì i Borghi Bros a Musica & Parole

Indirizzo non disponibile

Torna lunedì prossimo, 12 luglio, a partire dalle ore 21 presso l’arena realizzata a Villa Giacobazzi nel parco Vistarino, l’appuntamento con “Musica & Parole al parco”: la rassegna realizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione di Modena e La Toscanini. Lunedì l’appuntamento sarà con la grande musica: “Made in Emilia”, musiche dei più grandi artisti emiliani con i Borghi Bros in collaborazione con Associazione Forum UTE

L’accesso al concerto è gratuito ma, in ottemperanza alle normative anti-Covid la prenotazione obbligatoria su madeinemilia.eventbrite.it.

A partire dalle ore 19 sarà attivo il punto ape-ristoro a cura di ANFFAS.