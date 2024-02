Francesco Borgonovo presenta a Modena il libro "Guerra senza fine"

Presso la sede di Aretè - Spazio Identitario, Francesco Borgonovo presenterà il suo libro “Guerra senza fine”, introdotto e moderato da Francesco Baraldi, caporedattore di ModenaToday. Appuntamento al Direzionale 70 alle ore 20.45 di venerdì 23 febbraio.

"Guerra senza fine" muove dalla guerra in Ucraina per riflettere più in generale sulla centralità della politica e della diplomazia nella risoluzione dei conflitti.

Per prenotazioni:

Andrea 348 455 9374

Marco 347 0640020