L'Appennino scende in città: borlenghi e crescentine al Parco Amendola

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Inaugurazione 7 dicembre ore 17.00; vedi articolo per orari di apertura

Quando Dal 13/06/2021 al 13/06/2021 Inaugurazione 7 dicembre ore 17.00; vedi articolo per orari di apertura

Dopo l’annullamento per maltempo di domenica scorsa, l'appuntamento con borlenghi e crescentine d'Appennino al Parco Amendola torna domenica 13 giugno. Dalle 12 alle 14.30 e dalle 16.30 alle 21.30, sarà possibile gustare le delizie di montagna in loco (con prenotazione tavoli via WhatsApp al 333 7561535) oppure servirsi del servizio d'asporto (sempre possibile senza prenotazioni).

Gli appuntamenti proseguiranno tutte le domeniche, salvo previsioni metereologiche che non consentono attività all’aperto. Si richiede rispetto delle disposizioni in materia di Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...