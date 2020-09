La montagna scende in città: borlenghi e crescentine protagonisti del weekend del Parco Amendola

I sapori montanari scendono in pianura per un weekend in cui borlenghi e crescentine faranno da protagonisti. Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre infatti, dalle 17.30 (domenica inizio ora 17.00) alle 22.00, sarà possibile cenare secondo tradizione al Loving Amendola del Parco Amendola di Modena.

L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-contagio da Covid-19, si raccomanda quindi di arrivare muniti di mascherina.

La prenotazione dei tavoli per chi volesse partecipare alla cena, è effettuabile al numero 333 7561535.