"Buena Vibra Social Club", la nuova rassegna firmata Vibra inaugura con Peppe Servillo

“Buena VIBRA Social Club” è il nuovo progetto ideato dal Circolo Culturale Left - Vibra in associazione con ATER Fondazione. L’idea nasce con l’intento di portare artisti di qualità all’interno della normale programmazione del circolo, musicisti di fama nazionale e non solo, diversi rispetto ciò che abitualmente si può vedere ed ascoltare all’interno del Vibra.

Si parte con un paio di appuntamenti previsti tra novembre e dicembre per poi continuare nell’anno nuovo. Venerdi 26 novembre Peppe Servillo ci presenta il suo spettacolo “Il resto della settimana”, mentre venerdi 10 dicembre Ginevra di Marco e Francesco Magnelli insieme raccontano la loro storia musicale legata a CCCP, CSI , PGR, Stazioni Lunari e tante altre storie.

Il progetto “Buena VIBRA Social Club” è frutto della costruttiva collaborazione del Circolo Culturale Left - Vibra con ATER Fondazione, iniziata nel 2015 e proseguita negli anni successivi con diversi concerti proposti durante la stagione invernale e con alcune date modenesi del festival Mundus. Questa collaborazione ha permesso al circolo di allargare la sua rete di conoscenze in ambito culturale e aperto prospettive nuove per il futuro.

Importante per questo progetto anche la collaborazione con la Fondazione di Modena, che ha contribuito a finanziare gli spettacoli attraverso il bando “Mi Metto all’Opera”, presentato nel 2020 in rete con ATER Fondazione e con altri partners. “Buena VIBRA Social Club” rappresenta anche un nuovo modo di presentare gli spettacoli all’interno del circolo: il pubblico che si prenoterà troverà un allestimento con sedie e tavoli, cibo tipico e buon vino, per sottolineare l’importantissimo legame tra questi ultimi con musica e letteratura. Un paio di Sommelier presenteranno i diversi abbinamenti enogastronomici consigliando la migliore scelta a tutti i presenti. Una proposta dunque assolutamente innovativa, volta a stimolare un pubblico più attento a diverse sonorità, verso nuove sensazioni.

Gli spettacoli