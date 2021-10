Incontro con Chiara Trevisan e i suoi “bugiardini letterari” a Carpi

L’artista Chiara Trevisan sarà ospite, venerdì 15 ottobre alle 21, dell’auditorium “Loria” per alcuni "bugiardini letterari", cioè consigli di lettura: l’incontro pubblico, introdotto da Simonetta Bitasi, è organizzato dalla biblioteca comunale con l’intento « di fornire ai lettori consigli arricchiti di indicazioni, posologia e controindicazioni, una guida indispensabile con tutte le informazioni che è necessario conoscere prima durante e dopo la “assunzione di un libro”. »

Torinese, esperta di narrativa contemporanea, Trevisan si definisce « lettrice vis à vis » per le sedute di lettura ad personam, cioè per un ospite alla volta: micro-letture e conversazioni itineranti, in strada, in libreria ma anche a domicilio o in video-collegamento.

L’ingresso all’incontro di venerdì sera è gratuito, sino a esaurimento posti, ma possono accedere solo le persone munite di certificazione verde anti-Covid: è consigliata la prenotazione a questo indirizzo Internet https://utda.it/bugiardini- letterari

