Torna a Modena BUK, il festival dell'editoria, con un premio speciale all'autrice Rosella Postorino

BUK Festival ancora una volta apre la primavera degli eventi letterari: con la sua 17esima edizione, sabato 4 e domenica 5 maggio, torna nel cuore della città che da sempre lo ospita, Modena, per una full immersion vivacissima nella bibliodiversità, due giorni da vivere nella cornice suggestiva del Chiostro di San Paolo, con tanti protagonisti e tante novità. Promosso per la direzione artistica di Francesco Zarzana e co-curato da Sara Caselli, organizzato da ProgettArte - che attraverso questa edizione lancia il countdown per i suoi primi 25 anni nei quali è stata motore di eventi e iniziative editoriali, ma anche di progetti di cinema e teatro - BUK Festival ospiterà un’ampia selezione della piccola e media editoria nazionale, e proporrà un cartellone di incontri con autrici e autori di tutta Italia, dedicati alle nuove uscite stagionali.

Appuntamento come sempre attesissimo sarà quello dedicato al Premio Speciale BUK, in programma sabato 4 maggio, alle 21: «Un riconoscimento che si identifica con il festival e che - spiega il direttore artistico Francesco Zarzana - nelle ultime edizioni è stato conferito a firme della narrativa contemporanea come Donatella Di Pietrantonio e Maurizio De Giovanni. I riflettori di BUK si spostano quest’anno su un’autrice amatissima, Rosella Postorino, che è la vincitrice del Premio Speciale BUK 2024». Per l’occasione Rosella Postorino dialogherà delle sue opere e dei suoi protagonisti nel corso di un incontro pubblico, in dialogo con Francesco Zarzana.

Ad anticipare la due giorni di BUK Festival sarà, domenica 28 aprile alle 17.30 negli spazi de La Tenda a Modena, un evento nel segno della parola teatrale, “Sysigambi Reine de Perse”, la produzione scenica scritta e diretta da Francesco Zarzana, proposta in lingua francese con sottotitoli italiani, reduce da un felicissimo debutto a Parigi. In scena le attrici Stéphanie Cals, Anne-Sophie Morillon, Mathilde Mosnier e Soraya Wanda.

I temi e i protagonisti

Alla 17^ edizione di Modena BUK Festival si parlerà del nostro tempo, e di noi. Ne è esempio, sabato 4 maggio, il focus su due “campioni” del pensiero sostenibile, i divulgatori scientifici Andrea Segrè ed Eliana Liotta, al festival con le loro recentissime novità: alle 15, nella Sala del Leccio, si presenta “Globesity, la fame del potere”, il food thriller pubblicato da Minerva edizioni, firmato dal fondatore del movimento 'Spreco Zero Andrea Segre. Professore ordinario di economia circolare all’Università di Bologna, Segrè debutta nella narrativa con un plot avvincente, nel quale sarà un giovane ricercatore dell'Università di Padova ad investigare sull'insidia di una nuova pandemia, quella legata alla 'bomba calorica', l’obesità.

Alle 16 il testimone passerà all'autrice e divulgatrice Eliana Liotta, che per La nave di Teseo pubblica ora “La vita non è una corsa. Le quattro pause che fanno guadagnare salute e giovinezza”. Una preziosa analisi sulle pause, viste come l’unica chiave per ritrovare energia e sperare di vivere bene e a lungo. Dosarle può ridurre il rischio di cancro, di infarti, di diabete, di demenze. Può regalare creatività, puntellare la memoria, proteggere dalle decisioni avventate, allontanare la stanchezza e l’ansia. Può rendere magri, spesso sereni, perfino più giovani.

Il racconto di una diva “umanissima” è invece al centro dell’ultimo libro dell’autrice e giornalista Annarita Briganti: domenica 5 maggio, alle 17.30 nella Sala del Leccio converserà del suo “Maria Callas. La diva umana” (Cairo editore), restituendo, a cento anni dalla nascita del mitico soprano, la vera vita della Callas. Parlano i testimoni, i pochi che l’hanno davvero vissuta, in un saggio che è anche una biografia, un’inchiesta e un reportage, frutto di documenti inediti, studi, interviste e ricerche sul campo dell’autrice.

Spicca, fra gli eventi del Festival, domenica 5 maggio alle 10.30, l’International Books Speed Date: l’occasione nella quale persone di diverse ispirazioni letterarie, diversi gusti e naturalmente diverse letture, potranno condividere i loro libri preferiti, incrociandosi con lettori mai visti prima e scambiando le loro esperienze e consigli di lettura. L’incontro si terrà in lingua inglese.

Fra le prime assolute di BUK Festival 2024 anche i romanzi editi ProgettArte “Voglio stare in gattabuia”, di Sergio Greco, dedicato a due cuori ribelli, che si incontrano in prigione: un uomo che ha commesso uno sbaglio e un simpatico gatto randagio, insieme troveranno la forza per superare i pregiudizi; e “Cogli l’acqua quando piove”, di Angela Albano, storia dell’80enne Gemma, che ha una vita fatta di rari ricordi e piccoli rituali rassicuranti, fino a quando alla sua porta bussa un uomo che spariglierà la quotidianità nel segno dell’incredibile potenza dell'Amore.

Al Festival anche la presentazione del romanzo giallo di Golem Edizioni, “Quella cosa pericolosa chiamata amore”, di e con Corrado Antani e Ettore Mascetti:quattro terroriste evadono dal carcere di Rovigo, e una pericolosa indagine proverà a fare chiarezza; del libro di Vincenzo A. Scalfari “A pala e piccone”, pubblicato da Marcos y Marcos. “Extramundi. Lambrusco, Galizia e forse Hitler”, di e con Daniel di Schuler pubblicato da Low [Officine Gutenberg], ci proietta invece dalla Pianura Padana alle Coste Atlantiche della Galizia, lungo la bizzarra e picaresca traiettoria di Sergio Maffazzoni, piccolo grande truffatore.

E ancora ci saranno i percorsi legati alla narrativa per ragazzi con la romanziera Eliselle, autrice anche de “Il romanzo di Matilda”, e un racconto in rima, “Bambini volanti in cerca d’amore” di Mila Lodi, edito Zephyro, dedicato a piccoli di ogni età, etnia e colore. E per tutti, piccoli e grandi lettori, grazie al contributo del Gruppo Hera, domenica alle 10.30 “Colori del Cavolo!” il laboratorio di sperimentazione per bambini dove si creerà un ricettario naturale e alle 16 “La girandola degli elementi”, lo spettacolo di improvvisazione teatrale a cura di Improgroup, per la regia di Cesare Buffagni: quattro narratori d’eccezione, come i quattro elementi che costituiscono il tutto, daranno vita a storie improvvisate con la complicità di grandi e piccini, fonte di ispirazione per storie e personaggi.

Anche quest’anno BUK Festival è realizzato grazie a un ampio team di istituzioni, con il sostegno della Fondazione di Modena, del Comune di Modena, della Camera di Commercio di Modena e di Bper Modena, Gruppo Hera, Cna Modena,con il patrocinio della Regione Emilia Romagna, e Modenamoremio, sotto gli auspici del Centro per il Libro e La lettura del Ministero per i Beni Culturali, il Maggio dei Libri e Alda (Association Européenne de la Democratie Local con sede presso il Consiglio d’Europa di Strasburgo).Inoltre durante i due giorni del Festival, in collaborazione con Motor Valley Fest, sarà presente un corner con libri e immagini dedicati ai motori.