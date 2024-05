Al Kinder Garden lo spettacolo di burattini "La mosca parapiglia"

Appuntamento domenica 2 giugno dalle 18 alle 19 al Kinder Garden di Modena (all'interno del parco Novi Sad, in viale Achille Fontanelli 12) con la "La mosca parapiglia": uno spettacolo interattivo di burattini alla maniera dei racconti al bivio, pensato per grandi e piccini. Un lupo un po’ impacciato combina guai enormi quando incontra la Mosca Parapiglia. Ma tranquilli: le sorti del racconto le decidete voi!

“La Mosca Parapiglia”, portato in scena dalla compagnia Teatrino di Puck, è uno spettacolo – gioco che parla di opportunità e delle scelte che possiamo fare, anche nei momenti di grandi difficoltà. Il costo è di 2 € solo per i bambini, la prenotazione non è necessaria.