Al parco Grizzaga arrivano i burattini con lo spettacolo “Re Teodoro di Vallecupa”

Mercoledì 26 giugno torna l’appuntamento con “In baracca nel Parco”, la rassegna per bambini e famiglie organizzata dal Comune di Castelnuovo Rangone al Parco Grizzaga di Montale. I burattini della Commedia presentano lo spettacolo “Re Teodoro di Vallecupa”, di e con Moreno Pigoni, una storia ambientata a Vallecupa dove c’è un castello abitato da Richella, una strega che odia la vita mondana e non sopporta la Festa delle Lanterne, che Re Teodoro organizza per gli abitanti del piccolo regno.

La potente donna, aiutata dall’improbabile diavolo Malacoda, organizza così un rapimento, chiamerà Sua Maestà in persona nel castello e con un sotterfugio lo terrà rinchiuso nella torre dei dispetti finché non passerà il giorno dell’odiata festa. Il drago Schiamazzo, aiutante del Re, accortosi del rapimento e non visto dalla strega andrà a cercare aiuto nella prima casa vicino al castello che avrà un comignolo dal quale esce fumo bianco: la casa prescelta sarà quella dove vivono Sandrone e Fagiolino.

Lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, inizierà alle 21, e per l’occasione sarà possibile cenare con gnocco e tigelle grazie al Circolo Auser Parco Grizzaga.