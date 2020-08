Burlengata di mezza Estate, imperdibile appuntamento a Serramazzoni

Torna, sabato 22 agosto in centro a Serramazzoni, l'attesissima Burlengata di mezza Estate, organizzata dalla Pro Loco di Serramazzoni con il patrocinio del Comune.

A partire dalle ore 19.00, la Confraternita del Burlengo delizierà i palati degli avventori con burlenghi per tutti i gusti, che potranno essere accompagnati da una birra fresca, del buon vino e per i più golosi anche da un gelato come dessert.