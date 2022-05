Buskers a Castelnuovo in un weekend nel segno dell'arte

Prezzo non disponibile

Diverse forme d’arte si incontrano nel primo weekend di maggio a Castelnuovo e Montale, e ce ne sarà davvero per tutti i gusti.

Si comincia venerdì 6 maggio dalla chiesa di San Michele Arcangelo, a Montale, dove l’associazione Amici del Quartetto Borciani propone un suggestivo programma musicale, all’interno della rassegna “Note oltre i confini” dedicata al culto mariano. Alle 21 la chiesa montalese farà da cornice alla lezione–concerto di Giovanni Bietti e dell’ensemble vocale Prattica di musica, composto dal soprano Caterina Chiarcos, dal contraltista Andrea Gavagnin, dal tenore Emanuele Petracco e dal basso Marco Saccardin. Nel concerto verranno eseguite musiche di grandi compositori del XVI secolo come Giovanni Pierluigi da Palestrina, Francisco Soto de Langa, Tomas Luis de Victoria e Paolo Quagliati. Il concerto è libero, con prenotazione obbligatoria entro le 13 del 6 maggio, telefonando ai numeri 348-4419400 o 328-7379622 o inviando un mail a pozzi.anna47@gmail.com. Il concerto vivrà un’anteprima nel segno dell’arte. Dalle 14, infatti, sul sagrato della chiesa sarà all’opera Federico Pillan, “madonnaro” di lungo corso e vincitore di numerosi premi, protagonista di una performance nella quale raffigurerà l’immagine di Maria, con la tradizionale tecnica dei gessetti a terra.

Il fine settimana entrerà nel vivo sabato 7 maggio con il Buskers Park al Parco Rio Gamberi di Castelnuovo. Dalle 15.30 e fino a sera le esibizioni di artisti di strada, musicisti e giocolieri animeranno una giornata all’insegna del divertimento. Nel parco principale del paese ci saranno artisti itineranti e sono previste quindici postazioni fisse, ognuna dedicata a un artista di genere diverso, dalle danzatrici al mangiafuoco, dai musicisti al truccabimbi.

Da non perdere anche l’ultimo appuntamento in agenda, quello del pomeriggio di domenica 8 maggio con “Alla scoperta di ImmaginAria”, una camminata tra le opere di street art realizzate a Montale, guidati da Sergio Silvestri, fotografo di arte urbana, con introduzione di Tiziano Dal Vacchio, presidente dell’associazione Rosso Tiepido. La partenza è prevista alle 17 dal circolo Palafitta e il tour terminerà alle 19 al PalaRoller; per partecipare si consiglia di iscriversi entro la e13 di venerdì 6 maggio inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134.