"Busta paga: istruzioni per l'uso", continuano gli appuntamenti a Soliera

"La busta paga a volte più sembrare un documento davvero incomprensibile, ma in realtà per leggerla bastano gli occhiali giusti!"

Il Pane e le Rose di Soliera aspetta tutti coloro che vogliano imparare ad usarla e comprenderla, mercoledì 16 giugno alle ore 20.30, per un incontro gratuito con Roberto Panini, dell’Associazione Dedalo, presso la sede del Social Market, in via Serrasina 95 a Soliera.

La serata sarà l’ultima della rassegna di appuntamenti “Non è difficile come sembra”, nuova iniziativa del Social Market per aiutare il benessere delle persone e delle loro famiglie attraverso la formazione su aspetti spesso critici o problematici della propria vita lavorativa o della gestione della casa e del bilancio familiare.

Si raccomanda la prenotazione al fine di garantire il distanziamento sociale previsto dalle normative anticovid:

info@ilpaneelerosesoliera.it, 3381607791, www.ilpaneelerosesoliera.it.

