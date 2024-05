Caccia al tesoro alla biblioteca Delfini

Alla Biblioteca Delfini giovedì 9 maggio e venerdì 10 alle 17 appuntamento con "Caccia al tesoro alla Delfini!", a cura delle bibliotecarie. L'evento è per bambini e bambine dai 7 ai 9 anni su prenotazione. La biblioteca è un mondo che aspetta solo di essere esplorato: nel labirinto dei suoi scaffali e tra le pagine dei libri si nascondono mille indizi. Unisciti a noi in un'avvincente caccia al tesoro: tutti i partecipanti riceveranno un premio, ma alla squadra che vince è riservato l'ingresso gratuito a Play, il Festival del Gioco!

L'incontro fa parte della rassegna Road to Play, il countdown ludico a tappe verso Play, il festival del gioco, che sarà a Modena Fiere dal 17 al 19 maggio. Anche quest’anno infatti Play propone un percorso di avvicinamento al Festival in collaborazione con tantissime realtà, enti e associazioni. Un'avventura emozionante composta da una serie di eventi imperdibili che ti condurranno attraverso il meraviglioso mondo del gioco, in attesa di Play. Un countdown ludico a tappe, dove potrete trovare tante riduzioni per entrare a Play.