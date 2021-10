"Un caffè" con gli autori Leo Turrini e Marco Dieci, appuntamento a Sassuolo

Sabato 9 ottobre, in Piazza Garibaldi a Sassuolo, il giornalista e scrittore Leo Turrini, insieme al musicista Marco Dieci saranno i protagonisti di un incontro conviviale, tra musica e parole, a tu per tu con il pubblico.

L’evento, che fa parte della rassegna “Caffè con l’Autore”, è organizzato da Drogheria Roteglia e Mondadori Sassuolo, con il patrocinio del Comune di Sassuolo e della Proloco. Per l’occasione i due autori sassolesi si racconteranno agli spettatori in due momenti diversi: alle 16.00 saranno a disposizione per il firmacopie in Drogheria Roteglia, mentre alle 17.00 saliranno sul palco in Piazza Garibaldi dove i dialoghi e le narrazioni guidati da Leo Turrini saranno accompagnati dalla musica dal vivo di Marco Dieci.

Leo Turrini, laureato in giurisprudenza, segue da tempo i grandi dello sport per Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno ed è spesso ospite a Sky Sport in qualità di opinionista. È autore del famoso blog Profondo rosso incentrato sul mondo delle quattro ruote con tanto di aneddoti amarcord. Vincitore del premio giornalistico “Dino Ferrari”, ha pubblicato le biografie di Enzo Ferrari (premio Spadolini 2003), Gino Bartali, Lucio Battisti, Michael Schumacher e Ayrton Senna. Con il libro “Panini, storia di una famiglia” ha vinto il Premio Selezione Bancarella.

Marco Dieci, pianista, chitarrista, compositore e arrangiatore, ha collaborato per tanti anni con Pierangelo Bertoli per poi proseguire la sua carriera da solista insieme alla gestione di una scuola di musica a Sassuolo. Ha partecipato alla realizzazione de I giaraun d’la luna, una raccolta di canzoni inedite in dialetto sassolese, e più recentemente ha ideato e diretto Gente di piazza piccola, mettendo in risaldo i nuovi talenti della città.

Insieme hanno scritto Eppure Angelo canta ancora. Una storia di musica e amicizia, edito da Incontri Editrice, dove Marco Dieci racconta a Leo Turrini la sua avventura, durata oltre trent’anni, a fianco di Pierangelo Bertoli. Una relazione speciale, iniziata in una Sassuolo in pieno boom industriale per poi proseguire in giro per tutta l’Italia.

Un appuntamento unico, all’interno delle Fiere di Ottobre, per incontrare due personalità importanti che della loro città natia conoscono la storia e ne fanno parte, nel segno di una memoria ormai divenuta collettiva, racchiusa tra musica e parole in libertà.

Prenotazione obbligatoria al 3489052399. Accesso consentito con il Green Pass. In caso di pioggia l’esibizione si terrà in Sala Biasin in Via Rocca 22 a Sassuolo, mentre rimarrà invariato l’appuntamento per il firmacopie.





