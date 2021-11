"Calici di Luce", arriva nel centro storico di Modena l'iniziativa benefica di Hesperia Bimbi

E' in programma, per venerdì 26 novembre nel centro storico di Modena, un evento benefico, enogastronomico, artistico, culturale. Un evento unico, ricco di luce, per promuovere le attività di Hesperia Bimbi Onlus tra cui la formazione di medici provenienti da Paesi dove non è garantita l'assistenza sanitaria per la cura dei bambini con patologie gravi.

Filippo Verni di Radio Stella presenterà l'iniziativa benefica “Calici di Luce” che inizierà in Lambruscheria (Calle di Luca 16) alle ore 19, con un brindisi alla presenza delle Autorità cittadine e di Modena Volley, official partner di Hesperia Bimbi Onlus. A seguire, col calice in mano, tutti i partecipanti saranno attesi presso il Caffè Concerto di Modena (Piazza Grande), dove dalle 19.30 alle 21 troveranno porzioni di gnocco e salumi accompagnati dal poeta Nicola Manicardi che leggerà le proprie poesie accompagnato dalle note di Davide Pancetti al mandolino.

Dalle 20.30 alle 22.00 presso l'Osteria di Modena Rossi (Piazza Roma) si potrà degustare la famosa Gramigna dell'Osteria ascoltando Sandra Cartolari e Alessandra Fogliani con il Coro Gospel Experience fino alle 22.30

Gli orari in cui accedere presso i 3 locali sono: dalle 19 alle 20.30 Lambruscheria, dalle 19.30 alle 21 Caffè Concerto e dalle 20.30 alle 22 Osteria Rossi.

Una serata di sapori, arte, musica, cultura e sport, ma soprattutto di luce e di speranza. Per partecipare all'evento è necessario fare una donazione minima di 25 euro a partecipante tramite le modalità riportate sul sito www.hesperiabimbi.org.

Partner dell’evento: Modena Volley, Confesercenti di Modena, BPER, Hesperia Hospital, Radio Stella, Lambruscheria, Caffè Concerto e Osteria Rossi. Con il Patrocinio del Comune di Modena. Info: www.hesperiabimbi.org. La donazione minima è di 25 euro a persona.