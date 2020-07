Calici di Stelle, notte di degustazioni nella piazza del borgo di Castelvetro

In un anno dove tutti dobbiamo reinventarci, Calici di Stelle a Castelvetro di Modena abbandona temporaneamente la sua caratteristica itinerante, per un evento che vuole dare un segnale di ripresa, normalità e sicurezza. Nella notte di San Lorenzo, protagonista la splendida Piazza Roma del Borgo Antico e i vini del territorio per il brindisi più atteso dell’estate. L’evento è promosso da Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino e riunisce produttori vitivinicoli e specialità di gastronomia tipica, in una serata magica tra degustazioni e stelle cadenti.

A partire dal tramonto, nella Piazza della Dama, una serata speciale per rendere il vino il protagonista indiscusso della serata con un piccolo accompagnamento di prodotti tipici locali, comodamente seduti sotto il cielo stellato del Centro Storico e con sottofondo musicale di Antonio “Rigo” Righetti.

Si potrà scegliere tra due proposte:

Dalle ore 19.00 alle ore 20.30 L’APERITIVO Calici di Stelle: 4 degustazioni di vini del territorio con Kit degustazione (calice e sacca brandizzata), accompagnate da un tagliere con salumi, formaggi e tigelle;

4 degustazioni di vini del territorio con Kit degustazione (calice e sacca brandizzata), accompagnate da un tagliere con salumi, formaggi e tigelle; Dalle ore 21.30 IL DOPOCENA Calici di Stelle: con 4 degustazioni di vini del territorio con kit degustazione (calice e sacca brandizzata), accompagnate da un tagliere di salumi, formaggi e tigelle, osservazione guidata degli astri con Pierluigi Giacobazzi, noto astrofotografo e divulgatore scientifico.

In caso di maltempo, posticipo dell’iniziativa dell’iniziativa a martedì 11 Agosto

Info e prenotazioni:

Tel. 059 758880 | info@visitcastelvetro.it

Costo: 25,00 €

Pagamento in loco dalle ore 19.00 per l’aperitivo, e dalle ore 21.30 per il dopocena

Presso Piazza Roma a Castelvetro di Modena