Calici di Stelle, quattro appuntamenti in agosto a Castelvetro

Torna l’appuntamento estivo con Calici di Stelle. Ogni anno durante la prima settimana di agosto, nelle piazze e nelle cantine gli enoappassionati sono protagonisti del brindisi più atteso dell’estate. A Castelvetro, vari appuntamenti di degustazioni, musica e osservazione degli astri.

L’evento è promosso da Associazione Nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del Vino e riunisce produttori vitivinicoli e specialità di gastronomia tipica, in diverse serate magiche tra degustazioni e stelle cadenti.

Diverse le iniziative in programma, raccolte in un unico cartellone che si articola in quattro tappe.

Calici di Stalle in Tour

Martedì 2 Agosto e Giovedì 4 Agosto una passeggiata sotto gli astri accompagnati da Stefano Barbieri di Passi Avanti che ci intratterrà durante il percorso con interventi a tema.

Itinerario a/r di 6 km circa, da Piazza Roma nel centro storico di Castelvetro di Modena fino alla cantina Tenuta Galvana Superiore. Orario di ritrovo ore 19.00

E’ consigliabile l’utilizzo di una torcia elettrica e richiesto abbigliamento da trekking (vestiti comodi, zainetto, kway, scarponcini o scarpe sportive con suola a rilievo).

Arrivo presso la cantina Tenuta Galvana Superiore (Via Collecchio, 1, 41014 Castelvetro di Modena), dove ci si fermerà per un piccolo ristoro con prodotti a Km 0 preparati dall’Ortofrutta Bortolotti in abbinamenti ai vini della cantina.

A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, noto astrofotografo e divulgatore scientifico.

Si consiglia di portare una coperta sulla quale sedersi o stendersi per una comoda osservazione delle stelle.

Prenotazione obbligatoria

Costo € 20,00 a persona (gratuito fino a 5 anni – € 8,00 fino a 14 anni)

Info e prenotazioni:

Tel. 059 758880 | info@visitcastelvetro.it

Pagamento nel luogo di ritrovo: Piazza Roma a Castelvetro di Modena

Partenza ore 19.00 e rientro previsto per le ore 24.00 circa

Calici di Stalle Wine & Street Food

Lunedì 8 Agosto il Borgo di Castelvetro di Modena si trasformerà in un ideale cielo stellato. In ogni area del centro storico saranno presenti le cantine vitivinicole che presenteranno il meglio delle loro produzioni, mentre i ristoratori del territorio proporranno specialità locali in versione street food. Ad accompagnare le degustazioni originali suggestioni musicali.

Novità 2022, un banco sommelier interamente dedicato ad una selezione di etichette vincitrici di Gran Medaglie e Medaglie Oro in occasione del Concorso Enologico Internazionale Città del Vino.

Sono previsti diversi percorsi con ticket di ingresso a prezi differenti.

Calici di Stalle Sapori al Castello

Mercoledì 10 agosto nella suggestiva cornice del Castello di Levizzano, grandi chef interpretano le tipicità enogastronomiche di Modena. Una cena per gustare il territorio modenese con i suoi 23 prodotti registrati DOP e IGP, amati e conosciuti in tutto il mondo. Piacere Modena, in collaborazione con gli chef di Modena a Tavola proporranno un menù in abbinamento ai vini delle cantine locali; durante la serata, intrattenimento musicale e interventi a tema, tra mito, letteratura e poesia. Costo 75 euro a persona, preonptazioni online.

Calici di Stalle Emozioni dal cielo

Mercoledì 10 Agosto a partire dalle ore 22.00 il Campo San Rocco nella frazione di Levizzano Rangone si trasformerà in uno straordinario osservatorio naturale. L’identificazione di stelle, asterismi, costellazioni e la narrazione di leggende mitologiche e di aggiornamenti riguardanti l’attualità dell’esplorazione spaziale accompagneranno i partecipanti alla riscoperta delle meraviglie presenti nel cielo stellato in compagnia di Pierluigi Giacobazzi astrofotografo e divulgatore scientifico.

Si consiglia di portare un telo per sedersi sul prato, non sono previste altre sedute. Ingresso gratuito. Non è richiesta la prenotazione