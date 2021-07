Calici di Stelle va in tour: degustazioni al chiaro di luna tra le colline di Castelvetro

All’interno della rassegna Calici di Stelle 2021 un itinerario guidato tra le meravigliose colline del Grasparossa in notturna con Calici di Stelle in Tour, una passeggiata sotto gli astri in compagnia di Stefano Barbieri di Passi Avanti che intratterrà i partecioanti durante il percorso con interventi a tema.

Gli appuntamenti sono in programma nelle serate di martedì 3 e giovedì 5 agosto, che si concluderanno presso l’Acetaia La Vedetta (Via Cavalliera, 3 – Castelvetro di Modena), dove ci si fermerà per un piccolo ristoro con prodotti a Km 0. A seguire, osservazione della volta celeste in compagnia di Pierluigi Giacobazzi, noto astrofotografo e divulgatore scientifico.

Si tratta di camminate adatte a tutti, tuttavia considerando la lunghezza e l’altimetria del percorso, non è consigliata a bambini piccoli che si stancherebbero o persone anziane non allenate. Per entrambi gli appuntamenti, che si svolgeranno come da programma in seguito indicato, si richiede abbigliamento da trekking (vestiti comodi, zainetto, kway, scarponcini o scarpe sportive con suola a rilievo) e si consiglia di portare una coperta sulla quale sedersi o stendersi per una comoda osservazione delle stelle.

Itinerario di martedì 3 agosto

Itinerario a/r di 7 km circa, dal Parco 2 Agosto 1980 a Ca di Sola (frazione di Castelvetro) fino all’Acetaia La Vedetta. Orario di ritrovo ore 19.00, rientro previsto per mezzanotte. Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rimandata a mercoledì 4 agosto.

Itinerario di giovedì 5 agosto

Itinerario a/r di 5.9 km circa, Piazza Roma a Castelvetro fino all’Acetaia La Vedetta Orario di ritrovo ore 19.00, rientro previsto per mezzanotte. Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rimandata a venerdì 6 agosto.

Info e prenotazioni

Tel. 059 758880 | info@visitcastelvetro.it. Pagamento nel luogo di ritrovo (martedì 3 Agosto Parco 2 Agosto 1980 a Ca’ di Sola – giovedì 5 Agosto Piazza Roma a Castelvetro di Modena). Costo € 20,00 a persona (gratuito fino a 5 anni – € 8,00 fino a 14 anni).

I partecipanti alla camminata devono osservare scrupolosamente le disposizioni impartite dalla guida ed adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la propria e l’altrui incolumità. I minorenni devono essere obbligatoriamente accompagnati da genitori o da chi ne fa le veci che ne assume completa responsabilità. Si solleva il Comune di Castelvetro, il Consorzio Castelvetro di Modena V.I.T.A. e la guida accompagnatrice da qualsiasi responsabilità od onere alcuno per incidenti o danni che dovessero capitare durante lo svolgimento dell’escursione. L’escursione può essere sospesa per condizioni atmosferiche avverse. E’ data facoltà agli organizzatori di apportare eventuali variazioni al programma.