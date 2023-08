Calici di Stelle a Castelvetro nella notte di San Lorenzo

Tutto pronto a Castelvetro per il tradizionale appuntamento estivo con “Calici di Stelle”, in programma per la serata di giovedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti. La manifestazione, promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino e organizzata localmente - per il ventesimo anno - dal Comune in collaborazione con il Consorzio Castelvetro di Modena, vedrà il consueto mix di degustazioni di vino, assaggi di prodotti tipici, musica dal vivo e osservazioni astronomiche nella suggestiva cornice del centro storico castelvetrese.

Come di consueto, le cantine vitivinicole presenteranno il meglio delle proprie produzioni mentre i ristoratori del territorio proporranno specialità locali in versione “street food”. L’accesso all’evento è a pagamento e si può acquistare il biglietto sia online (www.experiencemore.it) che in loco la sera stessa dell’evento, con possibilità di “modulare” la quantità delle proprie degustazioni, sia di vino che di cibo.

Per l’osservazione degli astri, su piazza Roma ci sarà il telescopio dell’astrofotografo e divulgatore scientifico Pierluigi Giacobazzi, che cura anche la mostra fotografica “Caelestia” in esposizione nello Spazio Pake di via Cialdini. Ricca anche la parte musicale con Antonio “Rigo” Righetti, Riccardo Aldini Duo e Beppe Cavani.

Ulteriori osservazioni della volta celeste sono previste domenica 13 agosto al Campo San Rocco di Levizzano Rangone con “Emozioni dal cielo”, iniziativa gratuita e senza necessità prenotazione, ancora in compagnia dell’astrofotografo Pierluigi Giacobazzi. Consigliato premunirsi di telo per sedersi sul prato.