"Calici di Stelle in Tour", passeggiate a piedi o in bici elettrica sulle colline del Grasparossa

“E quindi uscimmo a riveder le stelle”: con questo slogan il Comune di Castelvetro e il Consorzio Castelvetro di Modena confermano anche per quest’anno la manifestazione “Calici di Stelle”. Come tradizione, a fare da prologo al brindisi più atteso dell’estate in programma per il 10 agosto, sarà “Calici di Stelle in Tour”, la camminata notturna fra le colline del Lambrusco Grasparossa con degustazione e osservazioni astronomiche, che quest’anno, visti i limiti numerici imposti dalle norme anti-Covid, raddoppia l’appuntamento, con due “passeggiate sotto gli astri” lunedì 3 e mercoledì 5 agosto.

Come lo scorso anno, sarà possibile effettuare il percorso sia a piedi che in e-bike. Il primo sarà accompagnato da Stefano Barbieri dell’associazione PassiAvanti, che intratterrà i partecipanti con racconti sul rapporto dell’uomo con le stelle dalla notte dei tempi ad oggi, lungo il percorso dal centro storico di Castelvetro fino all’agriturismo La Barbera; il secondo andrà invece da Castelvetro fino al borgo di Levizzano Rangone, proseguendo sulle colline fino a raggiungere il Santuario di Puianello, per poi arrivare allo stesso agriturismo, dove, per tutti, ci sarà un piccolo ristoro con prodotti a Km0 e, a seguire, osservazione della volta celeste con Luca Fornaciari (lunedì) e con Pierluigi Giacobazzi (mercoledì).

La prenotazione è obbligatoria al tel. 059 758880 o alla mail info@visitcastelvetro.it. Il rientro è previsto per la mezzanotte circa.