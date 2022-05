“Il cambiamento climatico: la sfida dimenticata” l'incontro per la giornata mondiale dell’ambiente

CEFA onlus con il Comune di Modena e Fondazione di Modena celebrano la giornata mondiale dell’ambiente con un incontro che si tiene il 17 maggio e una pixel art in piazza Roma che si terrà il 20 e 21 maggio. L’iniziativa coinvolgerà cittadini, scuole, istituzioni e imprese per sensibilizzarle sulla “sfida di dimenticata” del cambiamento climatico e sostenere attraverso l’acquisto di piantine aromatiche un progetto di piantumazione che si realizzerà a Modena e in Kenya.

"U n'occasione per riflettere su quanto la pandemia e la guerra abbiano messo all’angolo la crisi climatica. Quali azioni le Istituzioni, le Imprese e le Associazioni hanno scelto di non rimandare a favore della sostenibilità ambientale. Con la partecipazione di Gian Carlo Muzzarelli, Federico Taddia, Potito Ruggiero."

E’ di questi giorni l’ultimo aggiornamento, dell’Organizzazione meteorologica mondiale ( WMO) che ci ricorda che con molta probabilità già entro il 2026 raggiungeremo il fatidico innalzamento della temperatura a +1,5 gradi, ovvero l’obiettivo più basso posto dall’accordo di Parigi.

La pandemia, la guerra, la crisi energetica e l’innalzamento dei prezzi dei prodotti alimentari, sono tutte emergenze che rischiano di distogliere lo sguardo di noi tutti dal cambiamento climatico. Ma non solo, rischiano anche di fornire “giustificazioni” ad azioni di istituzioni, imprese e cittadini che possono favorire il surriscaldamento globale.

Se ne parlerà martedì 17 maggio alle ore 18.00 in un incontro organizzato da CEFA onlus come apertura dell’evento “Riempi il mondo di Verde” che si terrà il 20 e 21 maggio in piazza Roma. Introdurranno il tema Federico Taddia e Potito Ruggiero autori del libro “Vi teniamo d’occhio” coadiuvati dalla giornalista ambientale Anna Violato. Nella seconda parte dell’incontro i rappresentanti di imprese nazionali spiegheranno come stanno affrontando questa sfida.

Luciano Centonze direttore CEFA “ Tre mesi di siccità in Italia e tre stagioni delle piogge perse nel Corno d’Africa, gli effetti sono sotto gli occhi di tutti !

Dobbiamo tenere la barra dritta per non perdere la direzione di contrasto al cambiamento climatico, possiamo posticipare, dilazionare azioni e attività, ma non possiamo perdere la direzione.”

Programma

Data e luogo: 17 maggio, Modena, Sala Giacomo Ulivi, via Ciro Menotti 137

Inizio: ore 18.00

Saluta e introduce: Luciano Centonze Direttore CEFA Onlus, Sindaco Gian Carlo Muzzarelli, Comune di Modena

Dialogano: Federico Taddia, giornalista e divulgatore scientifico, Potito Ruggiero, in collegamento, Anna Violato, giornalista ambientale Radar Magazine

Voce ad Imprese e Associazioni, azioni per la sostenibilità:

Edy Gambetti, Vicepresidente Coop Alleanza 3.0

Piero Cavrini, Vicepresidente Gruppo Coprob-Italia Zuccheri

Sara De Simoni, Amministratrice Delegata Tetra Pak

Rappresentante di Emil Banca Credito Cooperativo

Conclusioni: Luciano Centonza CEFA onlus

Modera l’incontro: Pierluigi Senatore, giornalista