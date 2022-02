Luci d'inverno tra i borghi di Verica, una camminata con Walk-In

Ritrovo ore 14. Rientro previsto per le 18 circa.

Walk-In Modena organizza nel pomeriggio di sabato 26 febbraio, una camminata tra i borghi di Verica. La partenza è prevista per le ore 14, il rientro per le ore 18.

SI tratta di un percorso ad anello appena fuori Pavullo, tra borghi medievali, punti panoramici da cui guardare l'incessante scorrere del Panano e i crinali innevati, tra boschi in riposo e luci di fine giornata e fine inverno che ci trasmettono il proprio messaggio. Da Verica si attraverseranno diversi borghi fortificati di origine addirittura longobarda e poi feudale... Monterastello, Corogno, Semese. Giocose pratiche di Ecopsicologia e brevi assaggi di meditazione accompagneranno i partecipanti durante il cammino, per fare scoprire loro cosa questi luoghi hanno da raccontare.

Difficoltà: 7 km circa, 300m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Il costo è 12 euro per gli adulti e 8 euro per ragazzi fino a 18 anni. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.