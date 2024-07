A Sassuolo torna la camminata di beneficenza “Urban trek”

Giovedì 4 luglio a Sassuolo si svolgerà “Urban trek”, camminata di beneficenza alla scoperta di una città diversa, iniziativa che si inserisce all’interno del calendario eventi dei giovedì di luglio del Comune di Sassuolo, organizzato dal gruppo podistico La Guglia che prevede una camminata urbana a scopo benefico di 11 chilometri e un percorso ridotto di 6 chilometri, da percorrere in gruppo con accompagnatori.

Gli organizzatori sottolineano che «durante il percorso urbano, che partità da piazzale Teggia alle ore 19,30, si attraverseranno le vie e le piazze storiche del centro, i parchi cittadini e la periferia, con il passaggio attraverso luoghi più “moderni” ma altrettanto interessanti. Si tratta di due itinerari inediti (non ci sarà l’oramai collaudato parco del Secchia) per scoprire una Sassuolo diversa camminando in compagnia».

Previsti due ristori lungo il percorso lungo, uno su quello corto e al termine, chi lo desidera, può fermarsi a cena con gnocco e crescentine nello stand degli alpini di San Michele, sempre in piazzale Teggia.

Tutto il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza alla scuola d’infanzia Don Milani di Sassuolo e sono previsti gadget ricordo a tutti gli iscritti. Per informazioni e iscrizioni sulla manifestazione è possibile contattare il 347.591.4299 oppure il 348.874.3407.