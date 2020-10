In partenza la 40esima Camminata della Carovana 

E’ sui blocchi di partenza la 40esima ‘Camminata della Carovana’, la manifestazione non competitiva organizzata dalla Podistica Formiginese ed in programma per la prossima domenica, 18 ottobre. Il percorso partirà e si concluderà in Piazza Calcagnini di fronte al Castello di Formigine, attraversando il territorio formiginese per 7,5 km, con partenze a partire dalle ore 9 e scaglionate ogni 3 minuti per gruppi di massimo 20 persone.

Oltre alla ricorrenza del quarantennale dal primo evento la ‘Camminata della Carovana’ di quest’anno avrà un valore aggiunto: tutto l’incasso della manifestazione, basato sulle offerte libere in aggiunta ai due euro della quota di iscrizione, saranno devoluti in beneficenza per incrementare la somma destinata ai voucher per lo sport giovanile. Camminare insieme dunque, sia metaforicamente che praticamente, sempre senza venire meno alla sicurezza. Come da normativa sarà infatti obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il percorso, fatto eccezione del caso in cui si possa mantenere la distanza interpersonale di due metri, e l’autocertificazione da presentare alla partenza.

Per partecipare sarà necessario iscriversi entro giovedì 15 ottobre, esclusivamente online sulla piattaforma www.atleticando.net, così da poter contenere il numero massimo di partecipanti. A tutti i presenti nella giornata di domenica sarà donato un ‘pacco gara’ di pregio, con borraccia in acciaio o alluminio e bevande per il proprio ristoro, oltre al pettorale. Premi speciali, inoltre, per le società sportive che si presenteranno con un minimo di 10 atleti. Per ogni informazione è possibile contattare il referente Giampaolo al numero 348 533 5571.