Camminate in Appennino, da Monzone a "Ponte del Diavolo" con Walk-In

Domenica 13 febbraio, Walk-In Modena organizza una passeggiata a Ponte del Diavolo, Pavullo. Il ritrovo è previsto per le ore 10 presso l'oratorio di Monzone (Via Monzone 26, parcheggi gratuiti in loco), il rientro è previsto per le ore 15 circa.

Dal piccolo borgo medievale di Monzone, che ci riporta con l'immaginazione indietro nei secoli, si passerà per vasti castagneti ricalcando l'itinerario escursionistico della Via Vandelli, antica strada settecentesca di collegamento tra Modena e Massa. In una radura del bosco apparirà Ponte d'Ercole, o Ponte del Diavolo, un'imponenente scultura naturale piena di mistero e di fascino. Qui, ascoltando e poi lasciando da parte le diverse leggende sul suo conto, ci si metteràin ascolto della natura, del mistero, dello spazio sacro che c'è dentro e attorno a noi, accompagnati da giocose pratiche di Ecopsicologia e da assaggi di meditazione Mindfulness. Si proseguirà poi il percorso ad anello fino ad una grotta nascosta nel bosco, per ritornare infine alle auto.



Difficoltà: 7km circa, 330m dislivello in salita e discesa. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.

Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici e pranzo al sacco, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino.

Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com.

Costi: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni.