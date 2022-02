Passo del Colombino, continuano i trekking in Appennino

Walk-In Modena organizza, per domenica 27 febbraio, una camminata al Passo del Colombino. Il ritrovo è previsto per le ore 9.45 presso il Rifugio Taburri (raggiungibile in auto con catene da neve oppure lasciando l'auto un chilometro sotto e facendo a piedi l'ultimo tratto in 20 min circa), mentre il rientro nello stesso luogo è previsto per le ore 14.15 circa.

Dal rifugio, immerso nello spettacolare anfiteatro naturale dell'alta valle del Fellicarolo, ci si dirigerà verso sud e verso est. Salendo, si aprirà la vista sul crinale, col Libro Aperto e il Cimone che svettano più di tutti, tra faggi centenari e sempreverdi abeti. Si arriverà con un'ultima ascesa al Passo del Colombino, panoramico spartiacque tra la Valle di Fellicarolo e la Valle di Ospitale. Qui vista e cuore si apriranno, in compagnia di pratiche di Ecopsicologia e di meditazione in cammino.

Possibilità di pranzo al rifugio prenotando in anticipo. Difficoltà: 9 km circa, 370m dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costi: 15 euro adulti, 10 euro bambini/ragazzi fino ai 18 anni. Iniziativa svolta nel rispetto delle normative Covid-19.