"Camminate di Quartiere", a Santo Stefano è il turno di Modena Est

Tre percorsi – da 10, 5 e 3,5 chilometri – per permettere a tutti, camminatori, marciatori, praticanti di fitwalking e podisti allenati, a seconda del livello di preparazione, di affrontare una manifestazione che incrocia sport e socialità. È la “Camminata di Quartiere” in programma domenica 26 dicembre nel Quartiere 2 – Crocetta, San Lazzaro e Modena est, un appuntamento a partecipazione gratuita che ritorna a due anni di distanza dalla precedente edizione. Nel 2020, infatti, la tradizionale iniziativa che si svolge in dicembre a Modena era stata rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Come in passato, i partecipanti riceveranno un premio all’arrivo.

Il ritrovo è fissato alle 7 alla polisportiva Modena est di viale Indipendenza 25, con partenza programmata un’ora più tardi, e le iscrizioni possono avvenire direttamente sul posto. Ci si può registrare anche nei giorni precedenti attraverso le società sportive e i gruppi podistici attivi sul territorio. Per partecipare è richiesta l’autocertificazione Covid e, fino alla partenza, occorre indossare la mascherina di protezione; durante la Camminata è poi necessario rispettare la distanza interpersonale.

La manifestazione, che gode del patrocinio del Comune di Modena, è organizzata dalla Polisportiva Modena est – circolo Arci, in collaborazione con Comitato podistico modenese, Modenacorre.it, Csi Modena, Aics e Uisp. Sponsor è Conad, che fornisce i premi ai partecipanti. Approfondimenti online (www.comune.modena.it/ argomenti/sport) o via telefono (338.7075403).