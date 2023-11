Una camminata “rumorosa” per Giulia e le altre vittime

Non sarà “silenziosa”, come originariamente previsto, ma “rumorosa” la Camminata in programma domani sera, venerdì 24 novembre, a Carpi in occasione della Giornata internazionale per l’Eliminazione della violenza sulle donne nell’ambito del cartellone di iniziative “Nemmeno con un fiore” promosso dall’Unione Terre d’Argine.

Commenta l’assessore alle Pari opportunità Tamara Calzolari: « Abbiamo deciso di raccogliere l’appello di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, e insieme all’associazione “Non una di Meno” e al Centro antiviolenza si è convenuto con la Croce Rossa di trasformare un’iniziativa inizialmente prevista come “silenziosa” in una camminata “rumorosa” per dare un segnale ancora più forte come comunità. Lo strumento “musicale” che useremo sarà un mazzo di chiavi da agitare durante la camminata. Diamo appuntamento a tutti i cittadini, uomini e donne di ogni età, a partecipare all’iniziativa e condividere questo messaggio ».

La camminata si snoderà lungo un percorso di 3,2 km nelle vie del centro storico in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le altre donne vittime di violenza di genere. La manifestazione è organizzata da Croce Rossa - Comitato locale di Carpi in collaborazione con Centro antiviolenza “Vivere Donna” e “Non una di meno” con il patrocinio del Comune.

Il ritrovo è previsto per le ore 19:00 davanti al Municipio. Ci sarà la possibilità di devolvere un contributo volontario di 2 euro per il Centro antiviolenza dell’Unione Terre d’Argine