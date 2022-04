Walk-In, a Pavullo una camminata solidale per l'Ucraina

Sabato 16 aprile, dalle 9.30 alle 13.00, Walk-In Modena organizza una passeggiata nei borghi storici di Pavullo, con un percorso ad anello nel territorio dell'antico Castrum Feronianum.

"«Ogni passo è pace» diceva il venerabile maestro zen Thich Nhat Hanh. Tra boschi, prati, ampi panorami e facili sentieri di campagna, proviamo a indagare cosa questa frase significa per ciascuno di noi. Proviamo a camminare con presenza, attenzione, leggerezza e profondità, accompagnati da giocose pratiche di Ecopsicologia e assaggi di meditazione in cammino. Alleniamo la Pace ad ogni passo, che è fatta di meraviglia, silenzio, gratitudine... in contatto con la Natura innaffiamo quei semi salutari presenti in ognuno, per essere pronti a rinnovarci assieme alla Pasqua in arrivo".

Difficoltà: 8 km, 380m di dislivello in salita e discesa. Equipaggiamento: scarpe da trekking possibilmente alte alla caviglia, abbigliamento comodo a strati, felpa/pile caldi, berretto e guanti, snack energetici, 1l acqua o tisana, giacca impermeabile, bastoncini da trekking consigliati, mascherina e gel disinfettante da tenere nello zaino. Prenotazione: obbligatoria entro 48 h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina (guida GAE e psicologa): 3408628932, walkin.cm@gmail.com. Costo: l'evento è a offerta libera e il ricavato sarà versato all'associazione A.P.S. di Nonantola Elfo Avventure per i suoi progetti a sostegno dei bambini profughi ucraini.