Castelnuovo, continuano le camminate storico-naturalistiche alla scoperta del borgo

È dedicato ai luoghi storici di Castelnuovo di Sopra il secondo appuntamento con le camminate storico-naturalistiche promosse dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con l'Associazione Movimento è Salute, in calendario sabato 4 settembre.

Dopo il ritrovo alle 17.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII, in compagnia dell'esperto di storia locale Marco Gibellini, i partecipanti faranno tappa alla millenaria chiesa di Santa Maria del Tiepido, al Canton del Diavolo, alla Maestà della Madonna della Peste di via Formigine, poi attraverso la “strada del Ponte dei ladri”, all'antico Torrazzo di via Casette Zanasi. Al termine del percorso, lungo circa cinque chilometri, si potrà cenare all'oratorio in occasione della sagra parrocchiale.

L'iniziativa, ad accesso gratuito su prenotazione (inviando un messaggio WhatsApp al numero 348-2489134) fino ad esaurimento posti, si svolgerà nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza anti Covid e i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina. In caso di pioggia, la camminata sarà recuperata il giorno successivo, domenica 5 settembre.









