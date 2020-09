Domenica 27 settembre, alle ore 17.30, l'Associazione Arianna propone una camminata lungo il torrente Grizzaga tra natura, storia e tradizioni alla luce del tramonto.

L'escursione porterà i partecipanti dentro l’alveo e lungo le sponde del Grizzaga, un torrente affluente del Tiepido, immerso nella campagna modenese. All’approssimarsi dell’ora del tramonto ci sarà una “piccola esplorazione” passo passo tra storia, arte, natura ed atmosfere senza tempo.

Il punto di ritrovo sarà il parcheggio davanti alla chiesa di San Martino di Mugnano, in via Santa Maria-San Martino 98, 41126 Modena (a 8 km circa da Modena, zona sud verso Montale Rangone). Il costo del walking tour è di € 7,00 per persona, e la durata prevista è di 1 ora e 30 minuti circa. La prenotazione è obbligatoria (max 15 persone), ed effettuabile via e-mail: arianna.guide@libero.it; oppure sms al numero 334 8518 717.

Si suggerisce un abbigliamento comodo con scarponcini impermeabili (meglio ancora sarebbero stivali in gomma) e di essere dotati di repellente per insetti.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19 i partecipanti devono presentarsi con mascherina e gel igienizzante mani; saranno inoltre tenuti al distanziamento fisico tale da non creare assembramento in nessun punto del percorso.

L’Associazione Arianna non percepisce proventi dall’iniziativa. Il tour è condotto da una guida turistica abilitata.

Gallery